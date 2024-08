Zwei Boote voller Schrott bei Aufräumaktion: E-Roller fluten Alster

Hamburg - Zum 14. Mal fand am heutigen Samstag die alljährliche Aufräumaktion "Sauberer Journalismus" auf und in der Alster statt. Diesmal war auch TAG24 im wahrsten Sinne des Wortes mit an Bord. Mit Taucherausrüstungen ausgestattet suchten Freiwillige nach Schrott, der achtlos ins Wasser geworfen wurde.