FC St. Pauli stellt Blindenfußball in Schulen vor: "Auf dem Platz fühle ich mich frei"

Hamburg - Mit dem Programm "Check Voy!", das im Rahmen der UEFA EURO 2024 ins Leben gerufen wurde, bringt der FC St. Pauli den Blindenfußball an Schulen. Cheftrainer Wolf Schmidt (59) besuchte am Donnerstag gemeinsam mit Nationalspieler Rasmus Narjes (24) und Co-Trainer Jonas David die Grundschule St. Pauli und bot den Kindern die Möglichkeit, sich spielerisch mit dem Thema Blindheit auseinanderzusetzen und den Sport kennenzulernen.

V.l.n.r.: Cheftrainer Wolf Schmidt (59), Nationalspieler Rasmus Narjes (24) und Co-Trainer Jonas David stellten das Projekt "CheckVoy!" in der Grundschule St. Pauli vor. © Trinity Schlosser/TAG24

Die Schülerinnen und Schüler zeigten trotz knapper 30 Grad in der Sporthalle reges Interesse an dem Projekt.

Doch bevor es wirklich mit dem rasselnden Ball auf den Platz ging, übten die Drittklässler zunächst das, was bei Blindenfußball am wichtigsten ist: Kommunikationsfähigkeit.

Denn nur dann funktioniere ein gutes Zusammenspiel auf dem Platz, wie der Cheftrainer im Gespräch mit TAG24 erklärte. "Man muss agieren und gleichzeitig sogar Fehler kommunizieren", so Schmidt. "Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft hochgradig schwer ist, weil alle perfekt sein wollen. [...] Aber nur durch das Formulieren von einem Fehler funktioniert auch ein Zusammenspiel."

Um sich zumindest in kleinen Teilen in die Lage eines wirklich blinden Fußballers reinzufühlen, erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Maske, die auch im offiziellen Blindenfußball getragen wird. Zusätzlich beantwortete St.-Pauli-Profi Rasmus Narjes die Fragen der kleinen Kicker, präsentierte ihnen seinen Blindenstock und erzählte, wie es sich für ihn anfühlt durch den Alltag zu gehen und das Leder am Fuß zu haben.

Gegenüber TAG24 gab der Nationalspieler zu: "Nur auf dem Platz fühle ich mich frei. Dort fühle ich mich sicher. Auf der Straße stehen E-Scooter, die hat Hubbel."