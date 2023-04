Vier Jahre Sperre nach abgebrochenem Kreisliga-Spiel

Hamburg - Aufruhr im Hamburger Amateurfußball : An der Entscheidung des Sportgerichts nach der abgebrochenen Partie in der achten Liga zwischen dem FC Hamburger Berg und dem SV Krupunder/Lohkamp gibt es scharfe Kritik.

Der Torwart der Partie wurde krankenhausreif geschlagen. (Symbolbild) © amirphotographer/123RF

Rückblick: Beim Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Kreisliga 5 am Sonntag, dem 19. März, eskalierte die Situation kurz vor dem Schlusspfiff. Es kam zur Rudelbildung. Fäuste flogen und Spieler traten aufeinander ein. Sogar der Schiedsrichter bekam einen Schlag ins Gesicht. Er kam anschließend mit einer Netzhautverletzung in eine Klinik.

Der Fall landete vor dem Sportgericht des Hamburger Fußball-Verbands (HFV). Wie der NDR berichtete, wurden jüngst gegen mehrere Spieler teils harte Strafen verhängt. Der Torwart von Hamburger Berg erhielt eine vierjährige Sperre wegen "mehrfacher Tätlichkeit". Eine Zeugin beschrieb, dass er "im Vollsprint" zum Schiedsrichter gelaufen sei und "mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen" habe.

Ein anderer Berg-Spieler wurde ebenfalls aufgrund "mehrfacher Tätlichkeiten" für zwei Jahre gesperrt. Dem Team unter Trainer und Ex-St.-Pauli-Profi Morike Sako (41) wurden neun der bislang in dieser Saison erspielten 18 Punkte aberkannt. Zusätzlich wurde eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verhängt.