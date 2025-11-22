Tausende bei Gratis-Konzert mitten in der Innenstadt: Sängerin Loi trotzt der Kälte

Hamburg - Bei passend winterlichen Temperaturen hat Loi (23) am Samstag mit einem kostenlosen Open-Air-Konzert i m Rahmen des Musikfestes " #MÖSINGT - Lichter, Glanz & Gloria " mitten in der Hamburger Innenstadt die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Mit dabei waren rund 3500 Menschen. Darunter auch Fans und Familie der vier Chöre, die der Menge zuvor schon einmal – im wahrsten Sinne des Wortes – einheizten. "Es war sehr, sehr schön", so die Sängerin kurz danach im TAG24 -Gespräch.

Sängerin Loi (23) bei ihrem Gratis-Konzert in der Hamburger Innenstadt. © Tag24/Madita Eggers

"Ich lieb es einfach, auf der Bühne zu stehen. Gerade wenn der Festivalsommer rum ist und man nicht mehr die großen Festivals spielen kann, genieße ich jeden Moment den Menschen mit meiner Musik vielleicht etwas Schönes zu geben oder ihnen eine Freude zu machen."



Am Samstag ist der ehemaligen "The Voice Kids"-Teilnehmerin das auf jeden Fall gelungen. Einige Mädchen in der ersten Reihe hatten bei ihrem Lied "Am I Enough" sogar Tränen in den Augen.

Ein weiterer emotionaler Moment – besonders für Loi selbst – war die Performance ihres Songs "Left In Your Love" ihres gleichnamigen Albums (2025). Diesen habe sie über die Beziehung zu ihrem Vater geschrieben.

Für festliche Stimmung sorgte Loi unter anderem mit ihren Hits "Gold" und "I Follow". Spätestens bei ihrem Cover von The Weeknds "Blinding Lights" sang dann auch das zuvor etwas zurückhaltende Publikum mit. "Hamburg hat immer eine tolle Atmosphäre", so die Sängerin, die eigens aus Mannheim angereist war und den Auftritt mit einem Besuch bei ihrer in der Hansestadt lebenden Schwester verband.

Mit der eingeläuteten Vorweihnachtszeit verbinde die "The Masked Singer"-Gewinnerin von 2024 vor allem Familie: "Ich bin ein totaler Familienmensch. Dann kann man sich einfach treffen, eine schöne Zeit haben, Plätzchen backen, Musik hören – einfach beisammen sein."

Nach rund einer halben Stunde war das Konzert bereits vorbei, eine Zugabe gab es nicht. Der Zeitplan war straff, denn für #MÖSINGT wurde extra die gesamte Mönckebergstraße gesperrt. Das Musikfest fand in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt.