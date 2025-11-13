"Wird magisch": Sängerin Loi gibt kostenloses Konzert in der Hamburger Innenstadt

Hamburg - Mit einem Gratis-Konzert wird Sängerin Loi ("Gold ") am 22. November die Vorweihnachtszeit auf der Hamburger Mönckebergstraße einläuten. "Musik soll die Seele berühren und Mut schenken – genau das möchte ich mit meinem Auftritt in der Hansestadt erreichen", so die gebürtige Mannheimerin im Vorfeld. Beim letztjährigen Überraschungskonzert des Sängers Sasha (53) sorgten über 4000 Besuchende für eine vorübergehende Sperrung der beliebten Einkaufsmeile.

Loi (23) spielt am 22. November ein Gratis-Konzert in der Hamburger Innenstadt. © Philipp Gladsome

Die 23-Jährige wird im Rahmen des Musikfests "#MÖSINGT - Lichter, Glanz & Gloria" auftreten, welches dieses Jahr bereits zum fünften Mal in der Hamburger Innenstadt stattfinden wird.

Traditionell wird dieses mit dem Trompetenspiel der Turmbläser vom Michel um 16 Uhr auf der Starbucks-Terrasse neben dem Mönckebergbrunnen eröffnet.



Danach folgen Auftritte des Kinderchors St. Michaelis, der Hamburger Liedertafel, der Tontöchter sowie der Bengelsstimmen.

Gegen 18 Uhr wird dann Loi als Headlinerin auf der Bühne stehen: "Ich freue mich riesig, unter der wunderschönen Winterbeleuchtung der Mönckebergstraße zu singen. Das wird magisch!",

Mit gerade einmal 14 Jahren schaffte es Leonie Greiner, wie Loi bürgerlich heißt, 2017 mit ihrer außergewöhnlichen Stimme ins Finale von "The Voice Kids". Nach diesem ersten Erfolg wollte sie jedoch zunächst die Schule beenden, doch gleich nach dem Fachabitur meldete sie sich mit eigener Musik zurück und schaffte 2022 ihren endgültigen Durchbruch mit der Single "Gold".

"Mit 'Lichter, Glanz & Gloria' möchten wir den Menschen in Hamburg ein unvergessliches Erlebnis schenken und gleichzeitig den Start in die schönste Zeit des Jahres gemeinsam feiern", sagt Dr. Sebastian Binger, Geschäftsführer der Otto Wulff Placemaking GmbH. "Loi ist mit ihrer emotionalen Stimme die perfekte Künstlerin, um unsere Stadt in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen und auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen."

Auf YouTube und TikTok begeisterte sie mit Covern ihre stetig wachsende Fangemeinde. Allein ihr Piano-Cover von The Weekends "Blinding Lights" hat über 50 Millionen Streams.