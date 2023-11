35-jährige Fußgängerin verstirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Hamburg - Traurige Nachricht: Eine 35 Jahre alte Fußgängerin, die bei einem Unfall am 17. November in Hamburg -Lurup lebensgefährlich verletzt worden ist, ist nun im Krankenhaus verstorben.

Die lebensgefährlich verletzte Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. © HamburgNews/Christoph Seemann

Dies teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau versucht, bei Rot die Elbgaustraße zu überqueren und wurde dabei von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Unter notärztlicher Begleitung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Dienstag ihren schweren Verletzungen erlag, so ein Sprecher.