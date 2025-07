Schwerer Unfall in Hamburg: Biker in Lebensgefahr

Hamburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg wurde am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer (21) lebensgefährlich verletzt.

Alles in Kürze

Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr auf dem Überseering. Der Biker fuhr in Richtung Jahnring auf der rechten Spur und hielt an einer Kreuzung verkehrsbedingt an.

Als sich der stockende Verkehr auflöste, fuhr der Mann auf die Kreuzung, obwohl die Ampel laut Polizei schon rot gewesen sein soll.

Hierbei kam es zu der Kollision mit dem Skoda einer 57-Jährigen, die aus der Gegenrichtung kommend abbiegen wollte. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Noch vor Ort wurde der 21-Jährige notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des Autos blieben unverletzt und wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt.