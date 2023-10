26.10.2023 08:29 Arbeiter gerät mit Fuß in Schreddermaschine, mehrere Zehen müssen amputiert werden

Am Hamburger Fischmarkt ist ein 46 Jahre alter Arbeiter am Mittwochabend mit seinem Fuß in ein Schredderwerk geraten, mehrere Zehen mussten amputiert werden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Arbeitsunfall am Hamburger Fischmarkt! Ein 46 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend mit dem Fuß in eine Schreddermaschine geraten, er wurde schwer verletzt. Ein Arbeiter war mit seinem Fuß in ein Schredderwerk geraten und schwer verletzt worden. © Lenthe-Medien Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, geschah das Unglück gegen 22.18 Uhr in einer Firma an der Großen Elbstraße. Der Mann war aufgrund einer technischen Störung in die Maschine gestiegen, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache wieder anging. In diesem Moment sei der Arbeiter mit seinem Fuß in das Schredderwerk geraten. Eigentlich sollen dort Styroporverpackungen zerkleinert werden. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten das Opfer erst vor Ort, anschließend wurde es ins Krankenhaus nach Boberg gebracht. Ihm mussten infolge der schweren Verletzungen mehrere Zehen amputiert werden. Hamburg Unfall Lkw kracht in mehrere Autos und anderen Laster: Drei Verletzte Unklar ist derzeit noch, ob auch der Fuß amputiert werden musste oder müsse, so der Sprecher. Polizei und Arbeitsschutz haben die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Titelfoto: Lenthe-Medien