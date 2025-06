15.06.2025 11:49 Ford prallt gegen Ampelmast: Kreuzung wegen schwerem Unfall lahmgelegt

Am Samstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Grevenweg/Hammer Landstraße in Hamburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto gegen einen Ampelmast prallte.

Von Jana Steger

Ampelanlage und Verkehr wieder freigegeben. Mehr anzeigen Bei einem Unfall in Hamburg ist ein Ford gegen einen Ampelmast geprallt. © NEWS5 / Kevin Kobus Der Notruf sei gegen 16 Uhr eingegangen. An der Unfallstelle war ein Ford Focus gegen einen Ampelmast geprallt. Eine Person wurde dabei leicht und eine andere schwer verletzt. Eine der Personen sei ins Krankenhaus gebracht worden, so ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes Hamburg zu TAG24. Aufgrund des Unfalls seien einige Verkehrsmaßnahmen getroffen worden. Die Borgfelder Straße Richtung Hammer Landstraße sei nicht passierbar gewesen. Auch der Abbieger Grevenweg in Richtung Hammer Landstraße wurde gesperrt. Wegen des Aufpralls fiel auch die Ampelanlage kurzzeitig aus. Gegen 18.15 Uhr seien alle Maßnahmen aufgehoben worden. Auch die Ampel konnte wieder in Betrieb genommen werden.

Titelfoto: NEWS5 / Kevin Kobus