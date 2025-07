27.07.2025 08:24 Mann stürzt ins Gleisbett und wird von S-Bahn erfasst

Am S-Bahnhof Berliner Tor in Hamburg ist am Freitag ein 21-jähriger Mann von einer S-Bahn erfasst worden. Er war mutmaßlich betrunken auf die Gleise gefallen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Drama in Hamburg: Am Freitagabend ist in der Hansestadt ein 21-jähriger Mann von einer einfahrenden S-Bahn erfasst worden. Alles in Kürze Mann stürzt ins Gleisbett in Hamburg.

21-jähriger Mann von S-Bahn erfasst.

Mann torkelte vorher unsicher auf dem Bahnsteig.

Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs ermittelt. Mehr anzeigen Am S-Bahnhof Berliner Tor in Hamburg ist am Freitagabend ein 21-jähriger Mann von einer S-Bahn erfasst worden. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa Wie die Bundespolizei erst am Sonntagmorgen mitteilte, fiel der junge Mann am S-Bahnhof Berliner Tor gegen 19.48 Uhr vom Bahnsteig auf die Gleise, wo er von der S-Bahn erfasst wurde. Eine Auswertung der Überwachungskameras ergab, dass der Mann sich zuvor torkelnd sowie unsicher bewegt hatte und ohne Fremdeinwirkung auf die Gleise gefallen war. Hinweise auf einen möglichen Suizid lagen nicht vor. Der 21-Jährige wurde vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen. Hamburg Unfall Rennen durch Hamburg: 18-Jähriger kracht mit Audi in Mercedes Hamburg Unfall Teenager klettert auf Zug und wird durch Stromschlag schwer verletzt Zum Unfallzeitpunkt befanden sich circa 400 Personen auf dem Bahnsteig und in der S-Bahn. Der Bereich musste geräumt und abgesperrt werden. Der S-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock und wurde abgelöst. Gegen den 21-Jährigen wird indes wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa