24.05.2024 16:13 Autos krachen auf Kreuzung ineinander, Hyundai landet auf dem Dach

Bei einem Unfall in Hamburg-Lokstedt wurden am Freitagnachmittag mehrere Personen verletzt. Ein Wagen landete in der Folge sogar auf dem Dach.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Am Freitagnachmittag sind im Stadtteil Lokstedt zwei Autos zusammengekracht, eines landete in der Folge sogar auf dem Dach. Ein Auto landete nach einem Zusammenstoß auf dem Dach. © Blaulicht-News.de Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 15 Uhr an der Kreuzung Hugh-Greene-Weg und Julius-Vossler-Straße ereignet. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, mindestens zwei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit noch unklar. Die Kreuzung ist für den Verkehr stadtauswärts voll gesperrt und wird entsprechend umgeleitet. Dennoch kommt es zu erheblichen Behinderungen.

