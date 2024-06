16.06.2024 10:09 Mercedes-Fahrer brettert in Unfallstelle

In Hamburg ist am Samstagabend ein Mercedes in eine Unfallstelle gebrettert.

Hamburg - In Hamburg ist am Samstagabend ein Mercedes in eine Unfallstelle gebrettert. Ein Mercedes krachte am Abend in eine Unfallstelle. © Christoph Seemann / Hamburg News Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, fuhr der Mercedes-Fahrer laut Zeugenaussagen gegen 21.17 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Esplanade entlang. Aus noch ungeklärter Ursache sei das Fahrzeug dann in ein dort parkendes und zuvor verunfalltes Auto gefahren. Der Mercedes-Fahrer habe noch versucht, durch ein Manöver auszuweichen, beschädigte dadurch allerdings wohl auch noch ein Moia-Fahrzeug. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News