18.04.2025 15:39 Chemie-Unfall in Kühlhaus: Ein Mann verletzt

In einer Produktionshalle eines Fleischproduzenten in der Schnackenburgallee in Hamburg-Altona ist am Freitagmittag Ammoniak ausgetreten.

Von Madita Eggers

Hamburg - In einer Produktionshalle eines Fleischproduzenten in der Schnackenburgallee in Hamburg-Bahrenfeld ist am Freitagmittag Ammoniak ausgetreten. Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Mit Schutzkleidung ausgestattet betraten die Spezialkräfte der Feuerwehr das Kühlhaus. © HamburgNews Nach TAG24-Informationen soll der Mitarbeiter Eis von einem Rohr abgeschlagen und dabei ein Loch in der Ammoniakleitung verursacht haben. Dabei soll er sich leicht verletzt haben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot inklusive Spezialkräften für Chemie-Unfälle angerückt. Gegen 12 Uhr war die Alarmstufe noch einmal erhöht worden, als klar wurde, dass der ätzende Stoff im Kühlhaus ausgetreten war. Hamburg Unfall Unfall bei Hamburg: Auto kracht in Brücke, vier Teenager schwer verletzt Das Gebäude wurde vollständig evakuiert. Der leicht verletzte Mann wurde vor Ort behandelt und musste nicht in ein Krankenhaus, hieß es. Die Feuerwehr hat das Loch in der Leitung provisorisch abgedichtet. Ein Techniker soll jetzt weitere Reparaturarbeiten durchführen. Die Schnackenburgallee musste für die Dauer des Einsatzes teilweise gesperrt werden.

