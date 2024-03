06.03.2024 11:37 Frau kracht in Waschlage gegen Wand und stirbt in Klinik

Eine 70 Jahre alte Frau ist nach einem Unfall am Dienstagabend in einer Autowaschanlage in Hamburg-Tonndorf gestorben.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Am Dienstagabend ist eine 70-Jährige im Stadtteil Tonndorf mit ihrem Wagen in einer Waschanlage gegen eine Wand gekracht. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Frau war mit ihrem Wagen aus der Waschstraße kommend gegen Wellblechwand und Stahlträger gefahren. © NEWS5 / Schröder Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr am Friedrich-Ebert-Damm. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes am Abend auf TAG24-Nachfrage sagte, war die Frau mit ihrem Honda aus der Waschanlage gekommen und anschließend gegen die Wellblechwand und einen Stahlträger gekracht. Aus ungeklärter Ursache hatte sie plötzlich stark beschleunigt. Durch den Aufprall wurde die Seniorin so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort von den Rettungskräften reanimiert werden musste.

Anschließend wurde sie unter notärztlicher Begleitung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Dort starb sie wenig später, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Hintergrund des Unfalls ist noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Dabei wird auch überprüft, ob plötzliche gesundheitliche Probleme zum Unfall geführt haben. Erstmeldung: 5. März 2024, 19.32 Uhr. Aktualisiert: 6. März 2024, 11.37 Uhr.

