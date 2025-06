16.06.2025 16:53 Fußgängerin wird am Westfield-Center von Auto erfasst und verletzt

Eine Fußgängerin ist am Montagnachmittag in der Hamburger HafenCity von einem Auto erfasst und verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! In der HafenCity ist am Montagnachmittag eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Alles in Kürze Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt in Hamburg.

Unfall ereignete sich an der Überseeallee.

Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Überseeallee war kurzzeitig gesperrt.

Polizei ermittelt den Unfallhergang. Mehr anzeigen In der Hamburger HafenCity wurde eine Person von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert. © NEWS5 / Sebastian Peters Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war die Frau an der Überseeallee von einem Auto angefahren worden. Sie wurde dabei verletzt und nach einer ersten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzung konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Überseeallee musste während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden, ist aber bereits wieder frei. Wie genau es zu dem Unfall vor dem Westfield-Center gekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters