20.01.2025 08:37 2.159 Kollision auf der Elbe: Mehrere Verletzte auf Hafenfähre!

Bei einer Kollision einer Hafenfähre mit einer Schute auf der Elbe in Hamburg gab es am Montagmorgen elf Verletzte, eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Schwerer Schiffsunfall auf der Elbe in Hamburg! Die beschädigte Hafenfähre liegt am Anleger Dockland. © HamburgNews Im dichten Nebel ist am Montag gegen 6.43 Uhr auf Höhe der Köhlbrandbrücke eine Hafenfähre mit einem anderen Wasserfahrzeug zusammengestoßen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei soll es sich um eine abgerissene Schute handeln. Das ist ein antriebsloses Schiff, das zum Gütertransport genutzt und von Schleppern gezogen wird. 25 Personen befanden sich laut Feuerwehr während des Unfalls an Bord. Elf Menschen wurden bei der Kollision verletzt, davon schwebt eine Person in Lebensgefahr. Hamburg Unfall Audi übersieht hvv-Bus: Mehrere Verletzte auf der Reeperbahn Auf Bildern der Fähre ist zu sehen, dass an einer Seitenwand die Fenster schwer beschädigt sind. Das Glas ist zersplittert, Querstreben sind verbogen und aus der Decke gerissen. Scherben und Trümmerteile liegen verstreut im Passagierdeck. Offenbar sind im Inneren der Fähre mehrere Fenster zerstört. © HamburgNews Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit 55 Leuten im Einsatz. © HamburgNews 55 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Anleger Dockland. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt die Wasserschutzpolizei. TAG24 bleibt dran. Erstmeldung: 8.14 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 8.37 Uhr.

Titelfoto: HamburgNews