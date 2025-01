02.01.2025 08:33 Mann torkelt über Bahnsteig und wird von S-Bahn angefahren

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Neujahrstag am Hamburger Bahnhof Dammtor von einer einfahrenden S-Bahn getroffen worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Von Lukas Müller Hamburg - Ein 26-Jähriger ist in Hamburg am Bahnhof Dammtor von einer einfahrenden S-Bahn am Kopf getroffen und verletzt worden. Ein Mann ist von einer S-Bahn am Hamburger Dammtor angefahren worden. (Symbolbild) © Rabea Gruber/dpa Der Vorfall ereignete sich am Morgen des Neujahrstags, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 26-Jährigen, der nach den Angaben nah am Gleis getorkelt sein soll, ist ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden. Der S-Bahn-Fahrer leitete eine Schnellbremsung ein - die rund 30 Bahnreisenden seien dabei nicht verletzt worden. Der S-Bahn-Fahrer konnte seinen Dienst wegen des Vorfalls nicht fortsetzen.

