23.05.2024 16:34 Porsche kracht beim Einparken in Schaufenster

In Hamburg-Wandsbek ist am Donnerstagmittag ein Porsche beim Einparken über das Ziel hinausgeschossen und in einer Schaufensterscheibe stecken geblieben.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großer Schock in Hamburg-Wandsbek! Am Donnerstagmittag ist ein Porsche in das Schaufenster eines Geschäftes gefahren. Der Porsche war in das Ladengeschäft gefahren. Mitarbeiter kümmern sich um den Schaden. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 12.35 Uhr auf der Hamburger Straße ereignet. Dabei war der SUV aus bislang noch ungeklärter Ursache beim Einparken über den Bürgersteig in das Schaufenster gekracht und stecken geblieben. Während die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen wohl unverletzt geblieben war, wurden einige Ausstellungsstücke beschädigt. Ein Notdienst reparierte die kaputte Fensterscheibe notdürftig mit Holzplatten. Am Porsche entstand ein erheblicher Sachschaden.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann