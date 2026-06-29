Radlader-Unfall auf Baustelle: Mensch stirbt, Polizei ermittelt
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Hamburg - Tragischer Unfall in Hamburg: Am Montag ist eine Person auf einer Baustelle in der Hansestadt ums Leben gekommen.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr zur Neuen Rabenstraße alarmiert worden.
Dort hatte es einen Unfall gegeben, in den nach derzeitigen Erkenntnissen ein Radlader involviert war.
Eine Person wurde tödlich verletzt. Was genau passiert war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Weitere Verletzte soll es aber offenbar nicht geben.
Die Polizei ist vor Ort und hat bereits erste Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Kriseninterventionsteam ist im Einsatz.
Titelfoto: NEWS5/René Schröder