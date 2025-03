13.03.2025 11:47 Rollstuhlfahrerin wird am Altona Bahnhof von Linienbus erfasst

Am Altona Bahnhof ist am Donnerstagvormittag eine Rollstuhlfahrerin beim Überqueren der Straße am Paul-Nevermann-Platz von einem Linienbus erfasst worden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Unfall am Busbahnhof Altona! Am Donnerstagvormittag ist dort eine Rollstuhlfahrerin beim Überqueren der Straße am Paul-Nevermann-Platz von einem Bus erfasst worden. Eine Rollstuhlfahrerin ist direkt am Altona Bahnhof von einem Linienbus angefahren worden. © NEWS5 / Sebastian Peters Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Vorfall, der sich um kurz vor 11 Uhr abgespielt hatte. Noch ist allerdings völlig unklar, wie es zu dem Zusammenstoß des Linienbusses und der Rollstuhlfahrerin gekommen ist. Ob und auch wie schwer die Frau verletzt worden ist, könne nicht gesagt werden, so der Sprecher. Auf Bildern ist lediglich zu sehen, dass sie von Rettungskräften versorgt wird. Buslinien, die sonst über den Paul-Nevermann-Platz zum oder ab dem Altona Bahnhof fahren, müssen derzeit einen Umweg nehmen. Der Verkehrsunfalldienst ist derzeit vor Ort und prüft den bislang noch unklaren Hergang.

