Schreck auf dem Hamburger Dom! Junge (11) aus Fahrgeschäft geschleudert

Der Hamburger Sommerdom wurde am 26. Juli eröffnet. © Markus Scholz/dpa

Der Vorfall während der schnellen Karussell-Fahrt am Boden im Kreis ereignete sich laut Polizei bereits am 28. Juli und damit am Eröffnungswochenende. "Während der Fahrt wurde der Junge über den Sicherheitsbügel aus dem Fahrgeschäft geschleudert", sagte ein Polizeisprecher.



"Der Junge hat diverse Schürfwunden am ganzen Körper gehabt", berichtete der Polizeisprecher weiter. Im Zuge der Ereignisse habe das Kind einen 77-Jährigen am Bein getroffen. Beide seien an einem Rettungswagen behandelt worden. "Der Elfjährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht."

Laut Polizei wurden am Fahrgeschäft "Action" auf dem Heiligengeistfeld keine Mängel festgestellt. Nach Angaben der Wirtschaftsbehörde wurde der Betrieb zunächst eingestellt und erneut vom TÜV überprüft.