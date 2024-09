01.09.2024 09:46 Schwerer Kreuzungs-Crash: Notarztwagen kracht in Auto, sechs Verletzte

In der Nacht zu Sonntag hat es am Mundsburger Damm in Hamburg einen schweren Unfall mit einem Rettungswagen gegeben.

Hamburg - In der Nacht zu Sonntag hat es am Mundsburger Damm in Hamburg einen schweren Unfall mit einem Notarztwagen gegeben. Der Notarztwagen krachte auf der Kreuzung am Mundsburger Damm mit einem anderen Fahrzeug zusammen. © Lenthe-Medien/Schmid Wie die Hamburger Feuerwehr am Morgen bestätigte, hatte sich der Unfall gegen 23.10 Uhr an der Kreuzung am Mundsburg Center ereignet. Ein Notarztwagen war mit einem Auto und zwei Fußgängern zusammengestoßen. Sechs Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Notarztwagen habe eine Mutter zu ihrem Kind ins Krankenhaus bringen sollen. Die Frau und der Fahrer, die beiden Insassen im anderen Auto, sowie die beiden Fußgänger erlitten leichte Blessuren.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid