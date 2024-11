05.11.2024 11:03 Tesla kracht in abbiegenden Müllwagen, Mitarbeiter kommt ins Krankenhaus

In Hamburg-Hausbruch ist am Dienstagmorgen ein Tesla in ein Fahrzeug der Stadtreinigung gekracht. Eine Person wurde dabei verletzt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Im Stadtteil Hausbruch ist am Dienstagmorgen ein Tesla in einen Wagen der Stadtreinigung gekracht. Dabei wurde eine Person verletzt. Ein Tesla war auf einen Müllwagen aufgefahren. © Christoph Seemann/HamburgNews Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 8.30 Uhr auf der Neuwiedenthaler Straße zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen. Ein Tesla war nach ersten Erkenntnissen in einen abbiegenden Müllwagen gekracht. Ein Mann, der hinten auf dem Gefährt der Stadtreinigung stand, wurde dabei verletzt. Über die Schwere konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Neuwiedenthaler Straße ist aufgrund der Unfallaufnahme derzeit noch voll gesperrt. Lediglich Busse des HVV werden langsam vorbeigeleitet.

Titelfoto: Christoph Seemann/HamburgNews