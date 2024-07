Tragischer Unfall in Hamburg: Biker kracht in Bus und stirbt

Hamburg - Tragisch: Am heutigen Montag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Hamburg ums Leben gekommen.

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem tragischen Unfall in Hamburg ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem abgestellten Bus. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der tödliche Crash um kurz nach 19.30 Uhr auf der Helgoländer Allee.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Biker zu schnell unterwegs gewesen sein, weshalb er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zunächst mit einer Baustellenabgrenzung kollidierte.

Anschließend schleuderte der Mann mit dem Motorrad herum und krachte frontal in einen am Straßenrand abgestellten Bus. Andere Fahrzeuge oder Personen waren nicht in den Unfall involviert.

Bei dem Crash erlitt der Biker lebensgefährliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.