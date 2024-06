29.06.2024 10:39 Transporter kracht in Taxi und schiebt es gegen Bus: Fahrer betrunken?

Am Samstagmorgen ist ein Transporter in Hamburg von hinten in ein Taxi gekracht. Der Fahrer soll stark betrunken gewesen sein.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Heftiger Crash am Samstagmorgen: In Hamburg ist ein Transporter von hinten in ein Taxi gekracht. Der Fahrer soll betrunken gewesen sein. Am Samstagmorgen ist ein Transporter in Hamburg von hinten in ein Taxi gekracht. Der Fahrer soll stark betrunken gewesen sein. © HamburgNews/Christoph Seemann Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Unfall, der sich gegen 8.15 Uhr auf dem Swebenweg (Stadtteil Niendorf) ereignet hatte. Er teilte mit, dass es sich um einen Auffahrunfall handelte. Angaben zum Hergang und den beteiligten Personen konnte er zunächst aber nicht machen. Nach TAG24-Informationen soll der Transporter nahezu ungebremst von hinten in das Taxi gekracht sein und dieses in einen davor stehenden Bus geschoben haben. Hamburg Unfall Horror-Unfall! 18-jähriger Motorradfahrer kommt in den Gegenverkehr und stirbt Dabei seien sowohl der Fahrer des Transporters als auch der Taxifahrer verletzt worden. Der Busfahrer sowie einige Passagiere hätten einen Schock erlitten. Nach dem Unfall soll bei dem Verursacher ein Atemalkohol von mehr als zwei Promille gemessen worden sein! Dazu konnte der Sprecher ebenfalls keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann