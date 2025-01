Verfolgungsjagd durch Hamburg! Polizei rammt Fluchtauto von der Straße

Hamburg - Wilde Verfolgungsjagd durch Hamburg ! Am heutigen Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Die Flucht endete mit einem Unfall .

Ein Audifahrer lieferte sich am Donnerstagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Hamburg. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie Polizeisprecher Sören Zimbal auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollten die Beamten den Audifahrer bereits auf der A7 aus dem Verkehr ziehen.

Anstatt anzuhalten, gab der Mann allerdings Gas und fuhr bei der nächsten Möglichkeit von der Autobahn ab. Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Die Flucht des Mannes endete schließlich in der Daimlerstraße (Ottensen): Ein Streifenwagen rammte den Audi von hinten und hinderte ihn so an der Weiterfahrt.