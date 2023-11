13.11.2023 20:35 Vier Verletzte! Unfall sorgt während Rushhour zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Bei einem Unfall in Hamburg-Hohenfelde sind am Montagabend vier Personen verletzt worden. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Und das mitten im Feierabendverkehr! Am Montagabend ist es im Hamburger Stadtteil Hohenfelde zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Auf dem Mundsburger Damm sind am Montag drei Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. © Blaulicht-News.de Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei ein Auto gegen 18.09 Uhr aus der Buchtstraße in Richtung Schwanenwik gekommen und sei dabei in ein anderen Wagen gekracht. Dieser wurde zudem noch gegen ein drittes Fahrzeug geschoben. Mehrere Spuren mussten mitten in der dort herrschenden Baustelle gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in alle Richtungen. Laut Sprecher wurden vier Personen dabei verletzt, eine davon schwer. Sie wurden alle in ein Krankenhaus gebracht. Gegen kurz vor 19 Uhr konnte die Straßensperrung wieder aufgehoben werden.

