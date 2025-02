03.02.2025 21:40 Wilde Verfolgungsjagd endet unterm Lastwagen! Fahrer flüchtet zu Fuß

Am Montag hat sich in Hamburg eine Verfolgungsjagd ereignet, die in einem Unfall endete. Ein Auto krachte unter einen Sattelzug. Eine Person ist auf der Flucht.

Von Robert Stoll

Hamburg - Wilde Verfolgungsjagd quer durch Hamburg! Am Montagabend ist ein Auto vor der Polizei geflohen und in einer Sackgasse unter einen Lastwagen geraten. Eine Person ist noch auf der Flucht. Das auffällig gefahrene Auto landete am Ende der Verfolgungsjagd unter einem Sattelzug. © NEWS5 / Sebastian Peters Wie ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei das Auto den Beamten gegen kurz vor 19 Uhr im Stadtteil Wilstorf aufgefallen, weil es unter anderem über eine Verkehrsinsel gefahren sein soll. Als der Streifenwagen den Wagen stoppen wollte, missachtete der Fahrer die Anhaltesignale und drückte aufs Gaspedal. Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd, die in Eimsbüttel ein jähes Ende fand. Das Auto krachte im Kronsaalweg, einer Sackgasse, unter einen parkenden Lastwagen. Während der Fahrer sich zu Fuß aus dem Staub machte, ließen sich nach TAG24-Informationen drei weitere Personen widerstandslos festnehmen. Die Polizei fahndet derzeit noch nach dem Fahrer. Bei dem Einsatz wurde ein Streifenwagen leicht beschädigt. Warum das Auto vor den Beamten davon sauste, ist derzeit noch unklar.

