Achtung, Glätte! Winterdienst in Hamburg im Großeinsatz

Hamburg - Es ist glatt! Seit Mitternacht ist in Hamburg der Winterdienst unterwegs.

Der Winterdienst ist in Hamburg seit der Nacht im Großeinsatz. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Grund dafür war das Wetter am Donnerstag und die niedrigen Temperaturen in der Nacht. Die Plusgrade sorgten dafür, dass der gefallene Schnee nicht liegenblieb, sondern schmolz. Am Freitagmorgen sank das Thermometer auf bis zu Minus drei Grad, es wurde glatt.

Die Stadtreinigung rückte daher zum ersten Mal in dieser Saison aus und schickte rund 725 Einsatzkräfte und 360 Fahrzeuge auf die Straßen, wie das Unternehmen mitteilte.

Gestreut werden Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Busverkehr, dem Radwegenetz, mit Gehwegen, Zebrastreifen und mehr. Das macht circa 4630 Kilometer Strecke!