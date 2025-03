Frühlingsgefühle im Norden! Aber wie wird das Wetter am Wochenende?

Hamburg - Zum kalendarischen Frühlingsanfang spielt das Wetter in Norddeutschland mit: In Schleswig-Holstein , Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ist der Himmel blau, die Sonne scheint und das Thermometer klettert auf bis zu 18 Grad Celsius, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

In Hamburg zeigte sich das Wetter im März bislang von seiner sonnigen Seite. © David Hammersen/dpa

Von der Nordsee über die Elbe bis hin zur Mecklenburgischen Seenplatte waren viele Menschen unterwegs, um die warmen Tage zu genießen.



Auch das Wochenende verspricht vielerorts weiterhin milde Temperaturen. Laut Daten des DWD kann sich der Norden am Freitag auf Höchsttemperaturen von 17 bis 19 Grad Celsius freuen.

Für den Samstag sehe die Lage schon etwas anders aus, sagte der DWD-Sprecher. Zwar soll es weiterhin ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit bleiben, ein Wetterumschwung sei trotzdem zu erwarten. So soll es in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wesentlich windiger werden. Auch vereinzelte Schauer seien möglich. Die Menschen an der Ostseeküste können sich hingegen über langanhaltenden Sonnenschein am Samstag freuen.

Am Sonntag werden dem DWD-Experten zufolge Höchsttemperaturen von "nur" 14 Grad in Norddeutschland erwartet. Auch vereinzelte Schauer seien möglich.