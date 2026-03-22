Nach Frühlingstagen: Schneefall und Glättegefahr im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin - Nach einigen sonnigen Stunden mit milden Temperaturen wird es zur Wochenmitte wieder nass, windig und teils noch einmal glatt im Norden.

An der Ostsee zeigte sich das Wetter in den vergangenen Tagen noch frühlingshaft. © Philip Dulian/dpa

Am Sonntag erwartet die Menschen in Norddeutschland viel Sonnenschein bei Temperaturen von maximal 11 bis 13 Grad an den Küsten, 16 Grad in Hamburg und 15 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

In der Nacht kühlt es besonders in Mecklenburg-Vorpommern deutlich ab: hier kann es bis zu minus 4 Grad kalt werden. Auch der Montag sorgt für einen heiteren Wochenstart mit ähnlich milden Temperaturen zum Vortag. Nachts wird es wieder etwas kälter bei 1 bis minus 1 Grad. An der Nordsee kommt zudem mäßiger Wind aus Südwest dazu.

Mit 14 Grad in Kiel, 16 Grad in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie 9 bis 13 Grad auf den Nord- und Ostsee Inseln bleibt es am Dienstag weiter frühlingshaft, jedoch kommt im Verlauf des Tages vereinzelt Regen dazu, der bis in die Nacht anhält. An der Nordseeküste kommt ein böiger Wind auf, der sich nachts zu stürmischen Böen steigert.

Auch an der Ostsee wird es nachts etwas windiger. Die Temperaturen fallen in der Nacht zum Mittwoch nicht mehr ganz so tief im Vergleich zu den Vortagen: Es werden 5 bis 9 Grad erwartet.