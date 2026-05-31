Tschüss, Sommer! Regen und Gewitter ziehen über den Norden

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Nach einem trockenen Sonntag ziehen ab Montag Regen und Gewitter über Hamburg, Kiel und Schwerin.

Von Celine Hog

Hamburg/Kiel/Schwerin - Zum Wochenstart müssen Schirme und Regenjacken ausgepackt werden: Ein Gewitter rollt auf den Norden zu.

Die kommende Woche startet grau und regnerisch im Norden. (Symbolbild)
Die kommende Woche startet grau und regnerisch im Norden. (Symbolbild)  © Jonas Walzberg/dpa

Zunächst bleibt es am Sonntag bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie einer dichten, sich gegen Nachmittag auflockernden Wolkendecke in Mecklenburg-Vorpommern meist trocken bei 16 bis 23 Grad.

In der Nacht fallen die Temperaturen auf 12 Grad in Schleswig-Holstein und auf bis zu 8 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Hier kommt es stellenweise zur Hochnebelbildung.

Am Montag scheint zumindest zeitweise die Sonne in Mecklenburg-Vorpommern, bevor es dem Bundesland im Verlauf des Tages wie seinen Nachbarn ergeht und Regen und Gewitter auch den Nordosten Deutschlands erreichen.

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Die Temperaturen pendeln sich tagsüber zwischen 17 und 21 Grad ein, bevor sie nachts auf bis zu 9 Grad fallen können.

Kommende Woche startet mit Gewitter im Norden

Gewitter ziehen Anfang kommender Woche über Norddeutschland auf. (Symbolbild)
Gewitter ziehen Anfang kommender Woche über Norddeutschland auf. (Symbolbild)  © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Während am Dienstag tagsüber weiterhin gewittriger Regen in Schleswig-Holstein herrscht, erwarten die Meteorologen ihn erst in der Nacht zum Mittwoch in Mecklenburg.

Tagsüber gibt es hier zudem eine Erwärmung auf bis zu 24 Grad. In Schleswig-Holstein bleibt es bei mäßigem Wind ähnlich warm wie am Vortag.

Auch zur Mitte der Woche bleiben die Gewitter nicht aus. In deren Nähe kann es in Mecklenburg-Vorpommern böig werden. Die Höchsttemperaturen betragen 18 bis 25 Grad.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa

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