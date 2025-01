Norden bereitet sich auf schwere Sturmböen vor: Erste Fährverbindungen eingestellt

Eine Sturmflut erwarteten Experten infolge des Sturms allerdings nicht - das liegt vor allem an der südlichen bis südwestlichen Windrichtung.

Vereinzelt seien dort auch orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von 110 Kilometer pro Stunde möglich (Windstärke elf). Im übrigen Binnenland soll es nicht ganz so stürmisch werden.

Die Meteorologen erwarten dann an der Nordsee und im angrenzenden Binnenland schwere Sturmböen der Windstärke zehn.

Am Abend und in der Nacht zu Dienstag soll der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nachlassen. Vor allem an der Nordsee sind dann allerdings noch einzelne schwere Gewitter, teils mit Graupel und orkanartigen Böen möglich.