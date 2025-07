Regen, Schauer und Gewitter! So wechselhaft wird das Wetter im Norden

Hamburg - Kalendarisch ist der Sommer im Norden eingekehrt, die Realität sieht aber anders aus. In Hamburg und Schleswig-Holstein startet die neue Woche wechselhaft.

Alles in Kürze

Die neue Woche startet wechselhaft mit Schauern und Gewittern. An der Küste kann es auch böig werden. © Frank Molter/dpa

Am Montag ist besonders im Süden der beiden nördlichsten Bundesländer bis zum Nachmittag mit teils kräftigen Regenschauern und vereinzelt auch Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Die Temperaturen belaufen sich zum Wochenanfang auf 18 bis 21 Grad, an der Nordseeküste wird es zudem noch etwas kühler. Dort weht ein frischer Wind, im Landesinneren ist er schwach bis mäßig.

Die Nacht zu Dienstag wird wolkenreich, an den Küsten können vereinzelte Schauer zu etwas Prasseln an den Fenstern führen. Die Tiefstwerte liegen bei zwölf bis 15 Grad. An der Nordsee weht eine steife Brise, teilweise kann es auch zu Böen kommen.

Der Tag selbst wird wechselhaft. Einzelne Schauer und Gewitter wechseln sich mit freundlichen Abschnitten ab. Die Temperaturen bleiben, ähnlich wie am Vortag, bei 18 bis 21 Grad.

Ein frischer Wind, der teils auch böig werden kann, sorgt für weitere Kühle. Die Nacht bleibt bei 12 bis 15 Grad überwiegend trocken.