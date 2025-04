Sonne, Wolken und Regen: So wird das Wetter im Norden an Ostern

Hamburg/Schwerin/Kiel - Wer an diesem Ostersonntag in Hamburg und Schleswig-Holstein auf Ostereiersuche gehen möchte, kann sich auf überwiegend trockenes Wetter freuen.

An Ostern muss mit wechselhaftem Wetter im Norden gerechnet werden. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es nach Nebelauflösung einen Wechsel von Sonne und Wolken geben. Die Temperaturen erreichen in Hamburg bis zu 12 Grad, in Lübeck 16 Grad und an der Küste rund 10 Grad.

Am Karsamstag bleibt es laut DWD noch stark bewölkt und regnerisch, besonders im westlichen Teil von Schleswig-Holstein. Zeitweise gibt es Sprühregen, die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. Erst am Nachmittag lockern die Wolken etwas auf, und die Sonne zeigt sich vereinzelt.

In der Nacht zum Sonntag zieht der Regen nach Osten ab, es kann teils Nebel geben, besonders im südlichen Schleswig-Holstein. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 7 Grad, an der Elbe teils bis auf 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus westlichen Richtungen.

Am Ostersonntag wird es auch in Mecklenburg-Vorpommern nach Nebelauflösung freundlich, mit zeitweiligem Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Die Temperaturen erreichen in Rostock etwa 12 Grad, im Binnenland bis zu 14 Grad und an der Ostsee 10 Grad.