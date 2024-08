Sturmflut in Hamburg und an der Nordsee: Fischmarkt überflutet

Tief Ursula sorgt für meterhohe Wellen am Fährhafen von Dagebüll in Schleswig-Holstein. © NEWS5 / René Schröder

Gegen 18 Uhr hatte die BSH für Hamburg über die NINA-App vor einem Hochwasser-Pegel 1,25 Meter bis 1,75 Meter höher als das mittlere Hochwasser gewarnt.

Bereits kurz zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst eine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste herausgegeben. Tief "Ursula" sorge an der Küste für Sturmböen bis zu 100 km/h.

Es wurde davon ausgegangen, dass das Hochwasser am Abend an der ostfriesischen Küste 1 bis 1,5 Meter höher sowie an der nordfriesischen Küste 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen wird.

Bereits am Nachmittag waren die ersten Auswirkungen des Tiefs an der Küste spürbar. In St. Peter-Ording war ein Spaziergänger bei Sturm und hohem Wasserstand in Not geraten und musste von der Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft gerettet werden.

Zudem kam es zu zahlreichen Fährausfällen – wie zum Beispiel am Hafen von Dagebüll.