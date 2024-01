Temperatursturz! Jetzt kommen Schnee und Bibbernächte

Mit den zweistelligen Temperaturen ist es vorerst vorbei. Auf Sylt wird tagsüber höchstens 1 Grad und in Hamburg 4 Grad erreicht. Bis zum Nachmittag kann es an den Küsten stürmische Böen aus Nordost geben.

Die Temperaturen fallen im Norden Schleswig-Holsteins auf bis -1 Grad. Der Regen geht dort in Schnee über. Da der Boden aber noch warm ist, bleibt er zunächst kaum liegen. Ansonsten kühlt es sich auf 0 bis 3 Grad im Raum Hamburg ab. Der Wind beruhigt sich und weht nur noch an den Küsten teils stark und dreht auf nördliche Richtungen.

Der Kern von Sturmtief "Annelie" zieht langsam nach Polen ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei wird skandinavische Kaltluft angezapft, die in der Nacht zum Donnerstag in die Norddeutsche Tiefebene bis Hannover vorankommt.

Die überfluteten Wiesen dürften im Norden bald zufrieren. © Marcus Brandt/dpa

In der Nacht fallen die Temperaturen auf Werte um -3 Grad. Dabei ist es weiterhin stark bewölkt. Örtlich können ein paar weiße Flocken fallen. Achtung, es kann glatt werden.



Am Freitag gibt es dann vor allem im Süden Schleswig-Holsteins und in Hamburg Schnee. Die Höchstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Teils herrscht Dauerfrost. Der Wind dreht leicht auf Ost bis Nordost und weht an den Küsten stark. In der Nacht zu Samstag schneit es gebietsweise bei -2 bis -5 Grad.

Auch am Samstag gibt es neue Schneeschauer. Laut Kachelmannwetter könnten am Morgen je nach Wettermodell mehrere Zentimeter Schnee liegen. Es gibt leichten Dauerfrost mit Höchstwerten um -2 Grad. In der Nacht fallen die Werte auf -4 bis -7 Grad. Dazu gibt es wechselnder Bewölkung und stellenweise etwas Schnee.

Damit dürften die vom Hochwasser überschwemmten Wiesen im Norden zufrieren und so manchen Schlittschuhläufer anlocken. Auf Gewässern wird die Eisschicht nicht ausreichend dick sein.