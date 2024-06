Wetter im Norden: Auf Hitze und Gewitter folgen Starkregen und Hagel

Hamburg/Kiel/Schwerin - Auf die Hitze folgt das Unwetter ! In den nördlichen Bundesländern wird es im Laufe des Tages ungemütlich.

Im Norden Deutschlands wird am Donnerstagnachmittag mit Starkregen und Gewittern gerechnet. © Axel Heimken/dpa

Nach einem schwülen und heißen Vormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starke Gewitter.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, kann es lokal auch zu Unwettern mit Starkregen bis zu 60 Litern Wasser pro Quadratmeter binnen weniger Stunden, Sturmböen und Hagel mit bis zu zwei Zentimeter großen Hagelkörner kommen.

Die Gewitter sollen in der Nacht zu Freitag wieder allmählich abklingen.

Laut DWD wird bis zum Donnerstagabend im Norden, mit Ausnahme der Küsten, aufgrund des Tiefdruckeinflusses eine starke Wärmebelastung erwartet. Vor allem am Vormittag klettert das Quecksilber bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Am Freitag wird es hingegen mit 21 bis 25 Grad deutlich abkühlen. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es mit 27 Grad etwas wärmer.