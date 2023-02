Wetter in Hamburg: Jetzt kommen Sturm, Nachtfrost und Schnee

Das Wochenende startet im Norden mit starkem Wind und Wellen. (Archivbild) © Volker Bartels/dpa

Die Kaltfront von Tief "Xerxes" mit Kern über dem Skagerrak zieht bis Donnerstagnachmittag über Hamburg und Schleswig-Holstein langsam ostwärts, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bereits in der Nacht folgen die Ausläufer eines neuen Tiefs.

Damit wird es auch wieder windiger in Norddeutschland. Das macht sich ab Donnerstagnachmittag bemerkbar. Vor allem in Nordfriesland gibt es dann einzelne Windböen der Stärke 7 (um 55 km/h) aus Nordwest. In der zweiten Nachthälfte wird daraus ein Sturm. An der Nordsee erreicht er Stärke 8 bis 9 (zwischen 65 und 75 Kilometer pro Stunde) und dreht auf West.

Das Binnenland ist anfangs nur im hohen Norden betroffen, ab Freitag greifen die Windböen auch auf den Süden über. Ab dem Nachmittag gibt es stürmische Böen um 70 km/h (Stärke 8) aus Nordwest bis Nord.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt bislang nicht vor einer Sturmflut.