Wetter in Hamburg: Jetzt kommt der krachende Umschwung

Am Donnerstagabend und in der Nacht sind einzelne starke Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter, stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörnigem Hagel möglich.

Der Tag kann gebietsweise wieder mit Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern beginnen. Es ist erst wechselnd bewölkt, später zieht schauerartig verstärkter Regen von der Nordsee kommend auf. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 21 Grad auf Sylt und bis zu 27 Grad in Hamburg .

Am Donnerstag nimmt der Einfluss von Hoch "Nives" über dem Ärmelkanal weiter ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zunehmen werde das Tief "Christoph" über Großbritannien wetterbestimmend.

Schon bald dürfte es wieder ratsam sein, einen Regenschirm in Hamburg mitzunehmen. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Es ist stark bewölkt. Teilweise gibt es kräftige Schauer und Gewitter in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Die Höchstwerte: 22 Grad in Nordfriesland und 26 Grad im Herzogtum Lauenburg. In der Nacht lassen Schauer und Gewitter vorübergehend nach, bis sie von der Nordsee her wieder erneut aufleben. Dabei wird es um 15 Grad.

Auch am Samstag gibt es mehr Wolken als Sonne am Himmel. Gebietsweise ist es stark bewölkt, dazu fallen Schauer. Gewitter sind ebenfalls möglich. Mit höchstens 21 Grad ist es vergleichsweise kühl. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen weiter, der DWD rechnet mit etwa 11 Grad. Im Umfeld der Nordseeküste gibt es nachts Schauer und Gewitter. Teilweise greifen sie aufs Binnenland über.

Und danach? Der DWD-Trend geht in Hamburg in der kommenden Woche von Höchsttemperaturen um 20 Grad aus, erst zum Freitag steigen wieder auf 25 Grad an.

Dazu soll es bis Ende des Monats täglich etwas regnen. Noch bis 21. September hat der Spätsommer aber Zeit, sich zu zeigen.