Wetter in Hamburg: Warnung vor "extremer Hitze"

Hamburg - Für Hamburg hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag eine amtliche Hitzewarnung für den morgigen Dienstag ausgesprochen.

Auch am Mittwoch schließt der DWD Stand jetzt eine mögliche Warnsituation nicht aus. Im Gegensatz zu anderen Bereichen Deutschlands sollen am heutigen Montag in der Hansestadt aber noch mildere Temperaturen bis maximal 27 Grad vorherrschen.