Wolken, Wind und Gewitter zum Wochenstart: Wann wird's endlich wieder sommerlich?

Hamburg/Schleswig-Holstein - In Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich Sonnenanbeter weiter gedulden. Zum Wochenstart bleibt es ungemütlich, ab Mittwoch steigen die Temperaturen wieder.

In Hamburg setzt sich die Sonne erst am Donnerstag durch. © Christian Charisius/dpa

Es bleibt auch am Montag stürmisch im Norden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an den Küsten Windböen und einzelne stürmische Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern an.

Die Woche beginnt stark bewölkt, immerhin zeigt sich die Sonne am Montag im Tagesverlauf immer mal wieder. In den meisten Teilen bleibt es trocken, nur in Richtung Fehmarn werden einzelne Schauer oder ein kurzes Gewitter erwartet. Die Temperaturen steigen nicht über 17 Grad.

Am Dienstag bleibt es überwiegend grau und niederschlagsfrei. Die Sonne kommt nur vorübergehend durch, während die Temperaturen immerhin auf bis zu 20 Grad steigen.

Erst zur Wochenmitte klettert das Thermometer auf bis zu 23 Grad, dabei bleibt es aber stark bewölkt und gelegentlich regnerisch.