Stürmisches Wochenende im Norden: Wo mit Regen und Gewitter zu rechnen ist

Hamburg/Kiel/Schwerin - Das Wochenende wird stürmisch im Norden. Doch nach den windigen Tagen mit Schauern und einzelnen Gewittern kommt auch einmal die Sonne raus.

Am Wochenende müssen die Norddeutschen mit Sturm, Regen und Gewittern rechnen. (Symbolfoto) © David Hammersen/dpa

Der Samstag startet windig mit stürmischen Böen um die 65 km/h. An den Küsten kann es zu Sturmböen bis zu 80 km/h kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Vereinzelt gewittert es im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern kann es bei aufziehendem Gewitter auch zu kleinkörnigem Hagel kommen. Besonders in Schauernähe weht ein kräftiger Wind.

Die Temperaturen pendeln sich bei 16 bis 18 Grad in Schleswig-Holstein und Hamburg und 17 bis 20 Grad in Mecklenburg-Vorpommern ein und fallen nachts im gesamten Norden auf bis zu 10 Grad.

Am Sonntag bleibt das Wetter ähnlich zum Vortag. Es herrschen weiterhin teils stürmische Windböen, einzelne Schauer und Gewitter sowie Temperaturen um die 16 bis 20 Grad.