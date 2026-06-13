Stürmisches Wochenende im Norden: Wo mit Regen und Gewitter zu rechnen ist
Von Celine Hog
Hamburg/Kiel/Schwerin - Das Wochenende wird stürmisch im Norden. Doch nach den windigen Tagen mit Schauern und einzelnen Gewittern kommt auch einmal die Sonne raus.
Der Samstag startet windig mit stürmischen Böen um die 65 km/h. An den Küsten kann es zu Sturmböen bis zu 80 km/h kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.
Vereinzelt gewittert es im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern kann es bei aufziehendem Gewitter auch zu kleinkörnigem Hagel kommen. Besonders in Schauernähe weht ein kräftiger Wind.
Die Temperaturen pendeln sich bei 16 bis 18 Grad in Schleswig-Holstein und Hamburg und 17 bis 20 Grad in Mecklenburg-Vorpommern ein und fallen nachts im gesamten Norden auf bis zu 10 Grad.
Am Sonntag bleibt das Wetter ähnlich zum Vortag. Es herrschen weiterhin teils stürmische Windböen, einzelne Schauer und Gewitter sowie Temperaturen um die 16 bis 20 Grad.
Start in die neue Woche: Kommt nun die Sonne?
Zum Wochenstart ziehen die Gewitter fort, der starke bis stürmische Wind bleibt jedoch erst einmal. Es kommt auch am Montag weiter zu örtlichen Schauern, ansonsten hängt eine dicke Wolkendecke über dem Norden.
Die Höchsttemperaturen zum Wochenbeginn betragen in Norddeutschland 15 bis 18 Grad.
Der Dienstag hingegen lässt leise Hoffnung auf ein Ende der Regentage erwachen: Es bleibt trocken bei Temperaturen von bis zu 21 Grad in Hamburg und 23 Grad in Mecklenburg-Vorpommern.
In Mecklenburg-Vorpommern kommt sogar die Sonne raus.
Titelfoto: David Hammersen/dpa