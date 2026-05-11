Hantavirus-Kontaktperson in München: So geht es nun weiter

München - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist eine Kontaktperson zurück nach Bayern gebracht worden.

In der München Klinik Schwabing steht eine Hantavirus-Kontaktperson unter Beobachtung. © Malin Wunderlich/dpa

Die Person sei am Nachmittag in der München Klinik Schwabing angekommen und bleibe dort vorerst in einem isolierten Zimmer in Quarantäne, teilten das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und das Krankenhaus mit.

Die Person sei in einer "stabilen klinischen Verfassung" und werde in der Klinik bleiben, bis die Inkubationszeit vorbei sei.

Dieser Zeitraum zwischen Ansteckung und ersten Symptomen beträgt beim Hantavirus laut Experten in der Regel zwei Wochen. Er kann aber zwischen sieben Tagen und sechs Wochen schwanken.

Die bisherigen Untersuchungen hätten ergeben, dass die Person aktuell keine Hantavirus-Symptome aufweise, hatte ein LGL-Sprecher vor Ankunft der Person in Bayern mitgeteilt.

Weitere Details zu der Person aus Bayern nannte die Behörde unter Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht.