Herzinfarkt! Polizist stirbt bei Evakuierung von Hantavirus-Schiff

Teneriffa (Spanien) - Im Zuge der Evakuierung des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffs "MV Hondius" ist einer der beteiligten Polizisten gestorben.

Im Zuge der Evakuierung des Virus-Schiffes auf Teneriffa ist ein Polizeibeamter an einem Herzinfarkt gestorben. © Manu Fernandez/AP/dpa

Der Beamte sei im Rahmen des Einsatzes im Hafen von Teneriffa einem Herzinfarkt erlegen, wie die spanische Gesundheitsministerin Mónica García (52) am Montag vor Journalisten vor Ort mitteilte.

Nach Angaben des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus (61) habe er der "Guardia Civil" bei der Evakuierung der Schiffspassagiere sowie deren Transport zum Flughafen unterstützt.

Noch am Kai seien Reanimationsmaßnahmen eingeleitet worden, allerdings ohne Erfolg.

"Ich richte mein tiefstes Mitgefühl an seine Familie, Freunde und Kollegen aus. Ich bekräftige außerdem meine Bewunderung und tiefe Dankbarkeit gegenüber den Menschen auf Teneriffa und den spanischen Behörden, die an dieser Operation mitwirken", schrieb der WHO-Direktor in einem Beitrag auf X.