Herzinfarkt! Polizist stirbt bei Evakuierung von Hantavirus-Schiff
Teneriffa (Spanien) - Im Zuge der Evakuierung des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffs "MV Hondius" ist einer der beteiligten Polizisten gestorben.
Der Beamte sei im Rahmen des Einsatzes im Hafen von Teneriffa einem Herzinfarkt erlegen, wie die spanische Gesundheitsministerin Mónica García (52) am Montag vor Journalisten vor Ort mitteilte.
Nach Angaben des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus (61) habe er der "Guardia Civil" bei der Evakuierung der Schiffspassagiere sowie deren Transport zum Flughafen unterstützt.
Noch am Kai seien Reanimationsmaßnahmen eingeleitet worden, allerdings ohne Erfolg.
"Ich richte mein tiefstes Mitgefühl an seine Familie, Freunde und Kollegen aus. Ich bekräftige außerdem meine Bewunderung und tiefe Dankbarkeit gegenüber den Menschen auf Teneriffa und den spanischen Behörden, die an dieser Operation mitwirken", schrieb der WHO-Direktor in einem Beitrag auf X.
Es ist zu betonen, dass der Tod des Polizisten von keinem der Beteiligten in Zusammenhang mit dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff wurde.
Titelfoto: Manu Fernandez/AP/dpa