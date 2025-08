Ameisenalarm in Südhessen: Experten warnen vor gefährlicher Art

Bei den in Südhessen vermehrt festgestellten Tieren soll es sich um Große Drüsenameisen handeln. © Uli Deck/dpa

Vermutlich handle es sich um die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum), so der Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Die Tiere wurden zuerst an einer Grundschule in Reinheim gesichtet und nun an zwei benachbarten Schulen und dem Friedhof in Pfungstadt.

Eine Bestätigung durch einen Gutachter stehe zwar noch aus, so der Kreis. "Jedoch wurden ungewöhnlich viele Tiere auf den beiden Schulgeländen entdeckt."

Womöglich kämen sie vom angrenzenden Friedhof, so der Kreis. Dort ist der Befall noch stärker als in der Schule.

Schädlingsbekämpfer rückten auf den Schulgeländen mit Heißwasser, Schaum und Ködern an, damit die Ameisen weg sind, bevor die Schulkinder aus den Ferien kommen.