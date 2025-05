Enten-Mama überfahren: Polizei rettet sieben hilflose Küken von A5

Für die Kleinen wurde immerhin noch alles gut: Die Polizei übergab sie der Obhut des Tierheims in Rüsselsheim.

Dort werden die Küken jetzt unter einer Rotlichtlampe gewärmt und mit einem speziellen Futter zur Aufzucht ernährt. "Den Entchen geht es gut. Sie sind alle munter und fressen gut", sagte eine Mitarbeiterin des Tierheims der Deutschen Pressagentur (dpa).

Wenn sie noch an Gewicht und Größe zugelegt hätten, könnten sie zunächst in ein Freigehege umziehen, ehe sie wieder in der Wildnis - in Parks oder an Seen - ausgesetzt werden.