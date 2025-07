Giftgas-Alarm in Schloss Wilhelmshöhe: Feuerwehr räumt Teile des Gebäudes

Alles in Kürze

Kassel - Großeinsatz für die Kasseler Feuerwehr am Schloss Wilhelmshöhe am Freitagmittag: Weil im Museums-Archiv des Schlosses im Bergpark Wilhelmshöhe giftige Gase ausgetreten sind, musste das Gebäude teilweise geräumt werden.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Filmrollen sollen dem Leiter zufolge in Spezialanzügen in einen gekühlten Container umgelagert werden. So werde versucht, den Zersetzungsprozess zu stoppen, erklärte er.

Auch der Brandschutz sei vor Ort, um die Filme löschen zu können, sollten sie sich selbst entzünden. Der Einsatz werde voraussichtlich einige Stunden in Anspruch nehmen.