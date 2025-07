17.07.2025 15:55 Heftige Detonation an Restaurant in Offenbach: Erste Hinweise auf Straftat

Am Donnerstagmorgen hat es in Offenbach eine Detonation an einem Restaurant in der Kaiserleistraße gegeben. Das Gebäude wurde dabei beschädigt

Von Marc Thomé

Offenbach am Main - Eine Detonation an einem Restaurant in Offenbach am Donnerstagmorgen hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Hintergründe sind noch unklar, doch erste Ermittlungsergebnisse deuten auf eine Straftat hin. Alles in Kürze Detonation an Restaurant in Offenbach am Main

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Keine Verletzten, angrenzende Gebäude unbeschädigt

Kripo sichert Spuren und sucht Zeugen

Hinweise unter 069/8098-1234 möglich Mehr anzeigen Ein Restaurant in der Offenbacher Kaiserleistraße wurde durch eine Detonation am frühen Donnerstagmorgen beschädigt. © 5VISON.NEWS Bei der Sicherung erster Spuren habe die Kriminalpolizei entsprechende Hinweise gefunden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mit. Die Explosion ereignete sich gegen 6.45 Uhr in der Kaiserleistraße, hieß es weiter. Unmittelbar nach den ersten Notrufen rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass das Restaurant durch die Detonation beschädigt worden war. "Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand", erklärte ein Sprecher. Auch angrenzende Gebäude wurden offenbar nicht beschädigt. Die Ermittlungen zu der Explosion in Offenbach dauern an. Hierzu sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06980981234 entgegen. Erstmeldung vom 17. Juli, 11.14 Uhr, aktualisiert um 15.55 Uhr.

Titelfoto: 5VISON.NEWS