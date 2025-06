Landesfest in Hessen eröffnet: Bis zu 750.000 Besucher erwartet

Bad Vilbel - Mit viel guter Laune und einem Konfettiregen ist der 62. Hessentag in Bad Vilbel offiziell eröffnet worden. Ministerpräsident Boris Rhein und Bad Vilbels Bürgermeister Sebastian Wysocki (beide CDU) gaben am Mittag bei sommerlichen Temperaturen den Startschuss für das zehntägige Landesfest.

Alles in Kürze

Man lade alle Hessinnen und Hessen ein, die Stadt in den kommenden Tagen zu entdecken.

"Was für ein Tag, bei einem wunderbaren Wetter, eigentlich kann man gar kein besseres Eröffnungsszenario haben", sagte Rhein. "Ich freue mich auf den Hessentag, das wird etwas ganz Besonderes."

Bis zum Abschlusstag mit großem Festumzug am 22. Juni werden rund 750.000 Besucher in der Stadt im Wetteraukreis erwartet und damit fast die Hälfte mehr als beim Hessentag in Fritzlar im vergangenen Jahr, der rund 519.000 Besucher zählte.

Sie können sich auf einen vielseitigen und abwechslungsreichen Hessentag mit gut 1600 Events freuen, darunter zahlreiche Konzerte auch international bekannter Bands und Künstler, Theater-, Comedy- und Sportveranstaltungen, Partys und Mitmachaktionen von Vereinen und Gruppen.